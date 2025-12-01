Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone

In London ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,14 Prozent leichter bei 9 707,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,795 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 720,55 Punkten in den Handel, nach 9 720,51 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 686,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 9 727,93 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 717,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 196,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 287,30 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,52 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten registriert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 4,82 Prozent auf 27,61 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2,36 Prozent auf 59,90 GBP), Glencore (+ 2,31 Prozent auf 3,69 GBP), Burberry (+ 1,32 Prozent auf 11,55 GBP) und Antofagasta (+ 1,23 Prozent auf 27,92 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Melrose Industries (-4,87 Prozent auf 5,66 GBP), Rolls-Royce (-2,74 Prozent auf 10,39 GBP), Ocado Group (-2,73 Prozent auf 1,79 GBP), BAE Systems (-2,67 Prozent auf 16,07 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-2,47 Prozent auf 1,65 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 20 983 106 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 246,736 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at