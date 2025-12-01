BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Index im Blick
|
01.12.2025 12:27:10
Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone
Am Montag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,14 Prozent leichter bei 9 707,26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,795 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 720,55 Punkten in den Handel, nach 9 720,51 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 686,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 9 727,93 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 717,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 196,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 287,30 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,52 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten registriert.
FTSE 100-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 4,82 Prozent auf 27,61 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2,36 Prozent auf 59,90 GBP), Glencore (+ 2,31 Prozent auf 3,69 GBP), Burberry (+ 1,32 Prozent auf 11,55 GBP) und Antofagasta (+ 1,23 Prozent auf 27,92 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Melrose Industries (-4,87 Prozent auf 5,66 GBP), Rolls-Royce (-2,74 Prozent auf 10,39 GBP), Ocado Group (-2,73 Prozent auf 1,79 GBP), BAE Systems (-2,67 Prozent auf 16,07 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-2,47 Prozent auf 1,65 GBP).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 20 983 106 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 246,736 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus
Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Legal & General plcmehr Nachrichten
|
12:27
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in London: Anleger lassen FTSE 100 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
27.11.25
|Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 pendelt am Donnerstagnachmittag um Nulllinie (finanzen.at)