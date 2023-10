Dienstagshandel in New York: Dow Jones notiert letztendlich im Plus

Zum Handelsschluss stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,38 Prozent auf 33 052,87 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,114 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,19 Prozent auf 32 537,54 Punkte an der Kurstafel, nach 32 928,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 33 070,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 787,12 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Stand von 33 507,50 Punkten. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Wert von 35 559,53 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wurde der Dow Jones auf 32 732,95 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,252 Prozent zurück. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 2,45 Prozent auf 186,82 USD), Intel (+ 2,27 Prozent auf 36,50 USD), Honeywell (+ 1,95) Prozent auf 183,26 USD), American Express (+ 1,93 Prozent auf 146,03 USD) und 3M (+ 1,60 Prozent auf 90,95 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-6,65 Prozent auf 226,05 USD), Amgen (-2,85 Prozent auf 255,70 USD), Chevron (-0,25 Prozent auf 145,73 USD), Walgreens Boots Alliance (-0,09 Prozent auf 21,08 USD) und Dow (+ 0,00 Prozent auf 48,34 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 389 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,476 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,33 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

