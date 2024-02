Dienstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der Dow Jones bleibt auch am Dienstag in der Gewinnzone.

Um 15:59 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,01 Prozent auf 38 630,75 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 11,517 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,320 Prozent fester bei 38 751,71 Punkten, nach 38 627,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 38 523,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 38 654,26 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 37 863,80 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 20.11.2023, den Wert von 35 151,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33 826,69 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,43 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 38 927,08 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 5,64 Prozent auf 179,96 USD), Intel (+ 1,86 Prozent auf 44,32 USD), Coca-Cola (+ 1,31 Prozent auf 60,17 USD), Procter Gamble (+ 1,00 Prozent auf 159,09 USD) und Merck (+ 0,92 Prozent auf 128,96 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Caterpillar (-1,85 Prozent auf 315,95 USD), Home Depot (-1,35 Prozent auf 357,45 USD), Salesforce (-1,19 Prozent auf 286,27 USD), Visa (-1,18 Prozent auf 275,27 USD) und Dow (-1,14 Prozent auf 54,85 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 715 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,787 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,74 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at