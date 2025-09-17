Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. James Edwardes Jones befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit den Kursbewegungen der Konsumgüteraktien während der letzten Berichtssaison, die zunächst kaum nachvollziehbar gewesen seien. Bei der Betrachtung der Geschäftszahlen "aus der Distanz" sei ihm aber klar geworden, dass sich der Markt rational verhalten habe. Dies deute darauf hin, dass die Anleger kurzfristig das Volumen- und Umsatzwachstum ? und nicht die Rentabilität oder den Gewinn je Aktie ? als "besten Ersatz" für langfristige Wertsteigerungen betrachten./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 76,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 66,24
|
Abst. Kursziel*:
14,73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 66,24
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,73%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
|56,04
|0,09%
