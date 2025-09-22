Coca-Cola Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Softdrink-Hersteller sei nicht immun gegen einen Wachstumsabschwung, aber im Branchenvergleich immer noch besser dran, schrieb Andrea Teixeira am Montag im Nachgang der "All-Stars Conference" der Bank./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 79,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 66,43
|
Abst. Kursziel*:
18,92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 66,43
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,92%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.mehr Analysen
|13:04
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
