Dienstagshandel in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der ATX verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,28 Prozent auf 3 697,44 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 120,160 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,020 Prozent höher bei 3 708,73 Punkten, nach 3 707,98 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 708,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 695,21 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Stand von 3 658,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, wies der ATX einen Wert von 3 585,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 3 114,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 8,37 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 2,12 Prozent auf 26,04 EUR), Verbund (+ 0,26 Prozent auf 77,75 EUR), CA Immobilien (+ 0,06 Prozent auf 30,98 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 34,40 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 26,90 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Schoeller-Bleckmann (-2,82 Prozent auf 36,15 EUR), OMV (-1,52 Prozent auf 40,08 EUR), DO (-1,47 Prozent auf 161,40 EUR), Vienna Insurance (-0,98 Prozent auf 30,25 EUR) und Andritz (-0,70 Prozent auf 56,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 29 196 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 27,185 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,19 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,23 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at