Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Start ohne Schwung

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am Dienstagmorgen aufwärts.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,00 Prozent stärker bei 15 442,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,960 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 15 442,86 Punkte an der Kurstafel, nach 15 442,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 15 442,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 442,86 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 14 938,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der SPI einen Wert von 14 571,23 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, einen Stand von 14 547,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,99 Prozent nach oben. Bei 15 462,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Arundel (+ 18,42 Prozent auf 0,18 CHF), Spexis (+ 5,65 Prozent auf 0,09 CHF), Ascom (+ 3,04 Prozent auf 8,48 CHF), ONE swiss bank (+ 2,86 Prozent auf 3,60 CHF) und Autoneum (+ 2,35 Prozent auf 165,40 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Meyer Burger (-24,00 Prozent auf 0,02 CHF), Addex Therapeutics (-6,90 Prozent auf 0,09 CHF), ObsEva (-6,15 Prozent auf 0,01 CHF), Swisscom (-4,79 Prozent auf 525,00 CHF) und Idorsia (-4,46 Prozent auf 2,70 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 20 282 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,495 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Varia US Properties-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

