Digital Realty Trust Aktie
WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030
|
05.02.2026 22:31:34
Digital Realty Trust Inc. Bottom Line Declines In Q4
(RTTNews) - Digital Realty Trust Inc. (DLR) revealed a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $98.65 million, or $0.24 per share. This compares with $189.57 million, or $0.51 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.9% to $1.634 billion from $1.435 billion last year.
Digital Realty Trust Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $98.65 Mln. vs. $189.57 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.51 last year. -Revenue: $1.634 Bln vs. $1.435 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!