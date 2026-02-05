Digital Realty Trust Aktie

Digital Realty Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 22:31:34

Digital Realty Trust Inc. Bottom Line Declines In Q4

(RTTNews) - Digital Realty Trust Inc. (DLR) revealed a profit for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's earnings came in at $98.65 million, or $0.24 per share. This compares with $189.57 million, or $0.51 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 13.9% to $1.634 billion from $1.435 billion last year.

Digital Realty Trust Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $98.65 Mln. vs. $189.57 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.51 last year. -Revenue: $1.634 Bln vs. $1.435 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Digital Realty Trust Inc.

mehr Nachrichten