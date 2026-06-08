Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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08.06.2026 18:07:00

Disney World's Top Rival Needs a Better Sophomore Season

It's now been a year since Comcast (NASDAQ: CMCSA) officially opened Epic Universe, the first major theme park to open in the U.S. since 2001. The new gated attraction opened with hope, hype, and a dash of hubris. For all that is great at Epic Universe -- and when it does excel, it's next-level fantastic -- it still feels incomplete.It will get there. Comcast has gone too far to not commit to correcting the shortcomings at Epic Universe. Meanwhile, Disney (NYSE: DIS) can rest easy. Fears that the media stock giant would suffer a decline in turnstile clicks or have to sacrifice margins to keep its Florida resort from fading against Comcast's spotlight haven't materialized.Image source: Comcast's Universal Orlando Resort.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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