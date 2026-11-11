ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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11.11.2026 21:30:02
Docusign vs. ServiceNow: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
Investors deciding between Docusign Inc. (NASDAQ:DOCU) and ServiceNow Inc. (NYSE:NOW) are choosing between two distinct paths in the cloud software market. Both companies provide critical tools that help organizations digitize their operations and eliminate manual paperwork.
Docusign remains the primary name in digital agreements, though it is currently undergoing a strategic shift to broaden its software suite. ServiceNow serves as a massive operational platform that automates complex tasks across IT, HR, and customer service departments for the world's largest enterprises.
As a leader among tech stocks, Docusign focuses on its Intelligent Agreement Management platform to help companies create and manage contracts. The company serves over 1.8 million customers worldwide, ranging from small businesses to major government institutions and Fortune 500 enterprises. Its strategy involves integrating deeply with other software providers to remain the standard for electronic signatures and contract lifecycle management.
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|DocuSign Inc Registered Shs
|72,50
|0,42%
|ServiceNow Inc
|90,96
|-1,98%
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