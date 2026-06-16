Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.06.2026 19:30:00
Does the SpaceX IPO Mean You Should Ditch Rocket Lab?
Well, it finally happened. Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) has gone public, and it is officially the largest IPO in history. As the seventh-largest company in the world by market value, all the oxygen in the stock market is being sucked away from other space-economy stocks into the Elon Musk-led rocket launch and artificial intelligence (AI) giant.Take Rocket Lab (NASDAQ: RKLB). The upstart spaceflight competitor has seen its shares quickly dip 32% from their highs in anticipation of the SpaceX IPO. At around $100 a share, should you buy the dip on Rocket Lab? Or should you ditch it and buy SpaceX shares?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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