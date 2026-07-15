Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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15.07.2026 16:52:15

Tesla Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Trotz unerwartet hoher Auslieferungszahlen dürfte die Bruttomarge des Elektroautobauers zurückgegangen sein, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Jahresstart dürften sich im zweiten Quartal allerdings trotz Gegenwinds einige positive Effekte bemerkbar gemacht haben./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Buy
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 465,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 396,77 		Abst. Kursziel*:
17,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 394,46 		Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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