Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
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27.08.2026 12:52:46
Dollar Tree Inc. Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Dollar Tree Inc. (DLTR) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $514.5 million, or $2.70 per share. This compares with $188.4 million, or $0.91 per share, last year.
Excluding items, Dollar Tree Inc. reported adjusted earnings of $514.5 million or $2.70 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.0% to $4.886 billion from $4.566 billion last year.
Dollar Tree Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $514.5 Mln. vs. $188.4 Mln. last year. -EPS: $2.70 vs. $0.91 last year. -Revenue: $4.886 Bln vs. $4.566 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.80 To $ 0.95 Next quarter revenue guidance: $ 5.0 B To $ 5.1 B Full year EPS guidance: $ 7.70 To $ 8.05 Full year revenue guidance: $ 20.5 B To $ 20.7 B
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