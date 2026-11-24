(RTTNews) - Dollar Tree Inc. (DLTR) reported earnings for third quarter of $232.0 million

The company's bottom line totaled $232.0 million, or $1.24 per share. This compares with $244.6 million, or $1.20 per share, last year.

Excluding items, Dollar Tree Inc. reported adjusted earnings of $218.3 million or $1.16 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.9% to $5.078 billion from $4.751 billion last year.

Dollar Tree Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $232.0 Mln. vs. $244.6 Mln. last year. -EPS: $1.24 vs. $1.20 last year. -Revenue: $5.078 Bln vs. $4.751 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.46 To $ 2.66 Next quarter revenue guidance: $ 5.7 B To $ 5.8 B Full year EPS guidance: $ 8.05 To $ 8.25 Full year revenue guidance: $ 20.6 B To $ 20.7 B

Non-GAAP Values are from continuing operations