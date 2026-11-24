Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
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24.11.2026 12:37:10
Dollar Tree Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Dollar Tree Inc. (DLTR) reported earnings for third quarter of $232.0 million
The company's bottom line totaled $232.0 million, or $1.24 per share. This compares with $244.6 million, or $1.20 per share, last year.
Excluding items, Dollar Tree Inc. reported adjusted earnings of $218.3 million or $1.16 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.9% to $5.078 billion from $4.751 billion last year.
Dollar Tree Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $232.0 Mln. vs. $244.6 Mln. last year. -EPS: $1.24 vs. $1.20 last year. -Revenue: $5.078 Bln vs. $4.751 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.46 To $ 2.66 Next quarter revenue guidance: $ 5.7 B To $ 5.8 B Full year EPS guidance: $ 8.05 To $ 8.25 Full year revenue guidance: $ 20.6 B To $ 20.7 B
Non-GAAP Values are from continuing operations
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