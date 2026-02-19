Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
19.02.2026 13:16:03
Donegal Group Inc. Reports Decline In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Donegal Group Inc. (DGICB) reported earnings for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $17.19 million, or $0.47 per share. This compares with $24.00 million, or $0.70 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.9% to $240.14 million from $249.95 million last year.
Donegal Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.19 Mln. vs. $24.00 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.70 last year. -Revenue: $240.14 Mln vs. $249.95 Mln last year.
