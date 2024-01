Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Plus

Am Donnerstagabend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1,38 Prozent stärker bei 3 269,15 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 483,215 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,220 Prozent fester bei 3 231,70 Punkten, nach 3 224,62 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 230,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 270,53 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,030 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 18.12.2023, wurde der TecDAX mit 3 306,26 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der TecDAX einen Stand von 2 911,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 209,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 1,67 Prozent nach. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 373,55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 5,15 Prozent auf 34,33 EUR), SMA Solar (+ 5,00 Prozent auf 47,88 EUR), Infineon (+ 4,81 Prozent auf 34,10 EUR), JENOPTIK (+ 4,65 Prozent auf 27,90 EUR) und Kontron (+ 4,13 Prozent auf 23,20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen MorphoSys (-7,40 Prozent auf 37,94 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,07 Prozent auf 18,87 EUR), TeamViewer (-3,04 Prozent auf 13,08 EUR), HENSOLDT (-1,06 Prozent auf 28,00 EUR) und QIAGEN (-0,77 Prozent auf 41,00 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 597 434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 169,115 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

2024 weist die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at