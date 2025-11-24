HENSOLDT Aktie
|70,30EUR
|-1,50EUR
|-2,09%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Trotz der Kursrückgänge in der Rüstungsbranche nach den jüngsten Ukraine-Schlagzeilen blieben die Fundamentaldaten robust und die Ergebnisschätzungen stiegen immer weiter, schrieb Afonso Osorio in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Gewinnmitnahmen zum Jahresende hin seien zwar nicht ausgeschlossen. Doch für Anleger mit einem längeren Zeithorizont böten Kursschwächen attraktive Kaufgelegenheiten. Osorio bevorzugt Rheinmetall wegen des starken Auftragspotenzials, der vertikalen Integration des Unternehmens sowie der Disziplin beim Ausbau der Kapazitäten. Für Hensoldt senkte er mit Verweis auf einen mäßigen Ausblick die Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 23:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
85,20 €
|
Abst. Kursziel*:
5,63%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
70,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,02%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: TecDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
21.11.25
|MDAX aktuell: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.11.25
|US-Friedensplan setzt Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck (dpa-AFX)
|
21.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDTmehr Analysen
|08:23
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|70,30
|-2,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:40
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|09:30
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:23
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|United Internet Buy
|UBS AG
|08:15
|1&1 Buy
|UBS AG
|07:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:41
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|07:40
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:32
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:32
|Hennes & Mauritz AB Equal Weight
|Barclays Capital
|07:08
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06:43
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:14
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:13
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|21.11.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG