HENSOLDT Aktie
|86,20EUR
|-1,55EUR
|-1,77%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 113 auf 101 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Einige Aspekte des Kapitalmarkttages hätten enttäuscht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das betreffe den Free Cashflow und den für 2026 angepeilten Umsatz. Die Marktreaktion darauf erscheine ihm aber etwas übertrieben./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
101,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89,53 €
|
Abst. Kursziel*:
12,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,17%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|84,70
|-3,48%
