84,55EUR -3,20EUR -3,65%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

12.11.2025 09:55:14

HENSOLDT Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 88 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Rüstungsherstellers dürften wohl eher zum Ende der in Aussicht gestellten Zeitspanne hin erreicht werden, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch im Nachgang des Kapitalmarkttags./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
89,53 € 		Abst. Kursziel*:
-3,95%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
84,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,71%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

