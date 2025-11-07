HENSOLDT Aktie
|92,00EUR
|4,85EUR
|5,57%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 116 Euro belassen. Das dritte Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Rüstungsunternehmen habe beim Auftragseingang, dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) mehr Dynamik gezeigt. Die nächsten Kurstreiber sieht der Experte in Auftragsgewinnen bis Ende des Jahres sowie dem bevorstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
89,53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
92,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten
|
16:34
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Hensoldt auf 'Kaufen' - Fairer Wert 116 Euro (dpa-AFX)
|
15:59
|Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
|
10:24
|ROUNDUP: Rüstungskonzern Hensoldt bleibt auf Wachstumskurs - Aktie erholt (dpa-AFX)
|
07:34
|Hensoldt bleibt auf Wachstumskurs - Angepasste Prognose bestätigt (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)