HENSOLDT Aktie

92,00EUR 4,85EUR 5,57%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

07.11.2025 15:29:03

HENSOLDT Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 116 Euro belassen. Das dritte Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Rüstungsunternehmen habe beim Auftragseingang, dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) mehr Dynamik gezeigt. Die nächsten Kurstreiber sieht der Experte in Auftragsgewinnen bis Ende des Jahres sowie dem bevorstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

