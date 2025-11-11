HENSOLDT Aktie
|89,25EUR
|-5,95EUR
|-6,25%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Ziele des Radar-Spezialisten für 2026 lägen mit Blick auf den Umsatz, die Profitabilität und den Barmittelumschlag unter den Markterwartungen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Die Ziele für 2030 hingegen entsprächen den Erwartungen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
89,53 €
|
Abst. Kursziel*:
2,76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
89,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,08%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten
|
11:08
|AKTIEN IM FOKUS: Kursverluste bei Rüstungswerten - Hensoldt begeistert nicht (dpa-AFX)
|
10:57
|ROUNDUP: Hensoldt will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen - Kursrutsch (dpa-AFX)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Rheinmetall-Aktie im All: Satelliten-Strategie beflügelt auch RENK und HENSOLDT (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)