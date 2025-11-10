HENSOLDT Aktie
|93,95EUR
|1,70EUR
|1,84%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 112 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Christophe Menard in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Das neue Kursziel spiegele den aktualisierten Jahresausblick sowie seine angepassten längerfristigen Annahmen wider. Menard erwartet für das Schlussquartal eine gegenüber dem bisherigen Jahresverlauf deutlich anziehende Auftragsdynamik. Für die mittelfristigen Ziele sei der Kapitalmarkttag am 11. November wichtig./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
113,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89,53 €
|
Abst. Kursziel*:
26,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
93,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,28%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|HENSOLDT-Aktie gewinnt, RENK auch höher: Profiteur des starken Rüstungsmarktes - Prognose bestätigt (finanzen.at)
|
07.11.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Hensoldt auf 'Kaufen' - Fairer Wert 116 Euro (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDTmehr Analysen
|10:08
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|93,65
|1,52%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|12:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:43
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:35
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:15
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:10
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|11:06
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11:05
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|11:05
|Roche Buy
|UBS AG
|11:03
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:02
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|10:43
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10:36
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|10:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|09:29
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:02
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:04
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07:45
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:04
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06:35
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.