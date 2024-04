Donnerstagshandel in Wien: ATX zum Handelsende fester

Am Donnerstag stieg der ATX via Wiener Börse letztendlich um 0,59 Prozent auf 3 571,94 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 113,429 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3 551,06 Punkten, nach 3 551,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 549,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 577,37 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,00 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 04.03.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 371,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, stand der ATX bei 3 420,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 199,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 4,69 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 577,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 2,21 Prozent auf 26,82 EUR), Verbund (+ 1,91 Prozent auf 66,55 EUR), Lenzing (+ 1,36) Prozent auf 33,60 EUR), Vienna Insurance (+ 0,86 Prozent auf 29,30 EUR) und EVN (+ 0,82 Prozent auf 24,55 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil CA Immobilien (-1,48 Prozent auf 31,98 EUR), Raiffeisen (-0,73 Prozent auf 19,13 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,67 Prozent auf 44,50 EUR), IMMOFINANZ (-0,44 Prozent auf 22,75 EUR) und Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,05 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 579 170 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 23,781 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 9,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at