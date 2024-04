Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels stärker

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstag.

Im SLI geht es im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent aufwärts auf 1 886,81 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,045 Prozent tiefer bei 1 884,25 Punkten in den Handel, nach 1 885,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 884,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 887,28 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 0,160 Prozent nach. Der SLI wies vor einem Monat, am 11.03.2024, einen Wert von 1 906,33 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 1 762,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, wurde der SLI mit 1 765,02 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,99 Prozent aufwärts. 1 936,63 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern registriert.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Givaudan (+ 1,27 Prozent auf 4 082,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,67 Prozent auf 254,50 CHF), Sonova (+ 0,63 Prozent auf 257,60 CHF), Lonza (+ 0,52 Prozent auf 538,20 CHF) und Nestlé (+ 0,43 Prozent auf 93,86 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Logitech (-0,66 Prozent auf 78,52 CHF), SGS SA (-0,48 Prozent auf 82,80 CHF), UBS (-0,44 Prozent auf 26,95 CHF), Zurich Insurance (-0,44 Prozent auf 473,00 CHF) und Straumann (-0,39 Prozent auf 140,55 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 367 265 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 249,470 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at