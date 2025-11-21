SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Straumann von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Straumann-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Straumann-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 30,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Straumann-Aktie investiert, befänden sich nun 3,333 Straumann-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2025 317,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95,34 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 317,80 CHF, was einer positiven Performance von 217,80 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Straumann einen Börsenwert von 15,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at