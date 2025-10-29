3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|3M-Performance
|
29.10.2025 16:04:56
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die 3M-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 106,01 USD. Bei einem 3M-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,433 3M-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 3M-Papiers auf 166,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 573,75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 57,37 Prozent gleich.
Alle 3M-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
