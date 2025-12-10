3M Aktie

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

Investmentbeispiel 10.12.2025 16:05:00

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3M-Aktie Investoren gebracht.

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3M-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem 3M-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 131,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7,582 3M-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen 3M-Aktien wären am 09.12.2025 1 251,64 USD wert, da der Schlussstand 165,09 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 25,16 Prozent.

Der 3M-Wert an der Börse wurde auf 87,08 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

