Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Home Depot-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Home Depot-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Home Depot-Papier bei 290,58 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,344 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,60 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Anteils am 08.05.2024 auf 338,83 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16,60 Prozent vermehrt.

Alle Home Depot-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 338,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at