Dow Jones aktuell: Dow Jones im Plus

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,80 Prozent auf 48 310,34 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,655 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,13 Prozent auf 47 384,51 Punkte an der Kurstafel, nach 47 927,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48 015,79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 431,57 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 2,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 45 479,60 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, bei 44 458,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43 910,98 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 13,96 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 3,61 Prozent auf 339,28 USD), Goldman Sachs (+ 2,91 Prozent auf 833,93 USD), Cisco (+ 2,69) Prozent auf 73,64 USD), Nike (+ 2,33 Prozent auf 64,62 USD) und Walt Disney (+ 1,69 Prozent auf 116,79 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Chevron (-1,96 Prozent auf 153,18 USD), Amazon (-1,55 Prozent auf 245,25 USD), Home Depot (-0,82 Prozent auf 318,95 EUR), Amgen (-0,44 Prozent auf 336,97 USD) und Procter Gamble (-0,26 Prozent auf 148,16 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 20 679 579 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,176 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

