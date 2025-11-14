Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 1,04 Prozent auf 46 964,78 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,625 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 1,51 Prozent auf 48 173,92 Punkte an der Kurstafel, nach 47 457,22 Punkten am Vortag.

Bei 46 863,05 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 47 222,38 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,277 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der Dow Jones noch bei 46 270,46 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Stand von 44 911,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 750,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,79 Prozent. Bei 48 431,57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 0,64 Prozent auf 108,30 USD), Procter Gamble (+ 0,26 Prozent auf 148,35 USD), Boeing (+ 0,23 Prozent auf 195,02 USD), McDonalds (+ 0,10 Prozent auf 307,88 USD) und Verizon (+ 0,05 Prozent auf 41,13 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Goldman Sachs (-2,90 Prozent auf 782,15 USD), Nike (-2,51 Prozent auf 64,37 USD), Home Depot (-2,15 Prozent auf 311,95 EUR), American Express (-2,14 Prozent auf 356,92 USD) und UnitedHealth (-2,10 Prozent auf 325,54 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 8 281 966 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,048 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at