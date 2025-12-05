Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Frühe Investition
|
05.12.2025 16:04:09
Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Honeywell-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Honeywell-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 99,54 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,046 Honeywell-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Honeywell-Anteile wären am 04.12.2025 1 931,18 USD wert, da der Schlussstand 192,23 USD betrug. Damit wäre die Investition um 93,12 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Honeywell zuletzt 122,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Honeywellmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Honeywell
|164,04
|-1,17%
