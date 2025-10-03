Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Procter Gamble-Aktien verdienen können.

Die Procter Gamble-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72,42 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 138,083 Procter Gamble-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 995,58 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Papiers am 02.10.2025 auf 152,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,96 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Procter Gamble belief sich jüngst auf 359,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at