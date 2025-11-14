Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Procter Gamble-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Procter Gamble-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 140,98 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investierten, hätten nun 70,932 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 495,11 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Anteils am 13.11.2025 auf 147,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 345,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at