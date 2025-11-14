Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Rentable Procter Gamble-Investition?
|
14.11.2025 16:03:39
Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Procter Gamble-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 140,98 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investierten, hätten nun 70,932 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 495,11 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Anteils am 13.11.2025 auf 147,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 345,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.mehr Nachrichten
|
14.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York: Dow Jones klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)