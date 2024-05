Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UnitedHealth-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UnitedHealth-Aktie Investoren gebracht.

Das UnitedHealth-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die UnitedHealth-Aktie bei 76,95 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die UnitedHealth-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 129,955 UnitedHealth-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.05.2024 auf 507,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65 890,84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +558,91 Prozent.

UnitedHealth wurde jüngst mit einem Börsenwert von 463,51 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at