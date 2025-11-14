Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen UnitedHealth-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der UnitedHealth-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die UnitedHealth-Aktie 355,67 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die UnitedHealth-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,116 UnitedHealth-Anteilen. Die gehaltenen UnitedHealth-Anteile wären am 13.11.2025 9 349,12 USD wert, da der Schlussstand 332,52 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 6,51 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von UnitedHealth belief sich jüngst auf 306,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at