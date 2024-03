Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Visa-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Visa-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 147,81 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 67,654 Visa-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 901,29 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 05.03.2024 auf 279,38 USD belief. Mit einer Performance von +89,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Visa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 564,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at