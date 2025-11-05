Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Visa-Investition
|
05.11.2025 16:05:15
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Visa-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 196,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,077 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 727,59 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 04.11.2025 auf 340,30 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 72,76 Prozent.
Am Markt war Visa jüngst 648,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: varandah / Shutterstock.com
