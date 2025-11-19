Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 10 Jahren verdient

Visa Aktie
Heute vor 10 Jahren wurden Visa-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Visa-Aktie bei 80,15 USD. Bei einem Visa-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,248 Visa-Aktien. Die gehaltenen Visa-Papiere wären am 18.11.2025 400,72 USD wert, da der Schlussstand 321,18 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 300,72 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Visa belief sich zuletzt auf 622,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
