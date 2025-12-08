Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Amgen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Amgen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Amgen-Papier letztlich bei 272,58 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,669 Amgen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (329,89 USD), wäre das Investment nun 1 210,25 USD wert. Mit einer Performance von +21,03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Amgen belief sich zuletzt auf 177,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at