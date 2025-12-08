Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Lohnender Amgen-Einstieg?
|
08.12.2025 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Amgen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Amgen-Papier letztlich bei 272,58 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,669 Amgen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (329,89 USD), wäre das Investment nun 1 210,25 USD wert. Mit einer Performance von +21,03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Amgen belief sich zuletzt auf 177,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amgen Inc.mehr Nachrichten
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
04.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)