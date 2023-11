Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.11.2020 wurde das Amgen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 223,17 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Amgen-Aktie investiert hat, hat nun 4,481 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 265,39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 189,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,92 Prozent vermehrt.

Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 142,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

