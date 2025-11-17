Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Frühes Investment
|
17.11.2025 16:03:37
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Amgen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amgen-Anteile an diesem Tag bei 287,30 USD. Bei einem Amgen-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,481 Amgen-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 336,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 172,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,21 Prozent erhöht.
Amgen wurde am Markt mit 180,86 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
