Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Amgen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Amgen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amgen-Anteile an diesem Tag bei 287,30 USD. Bei einem Amgen-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,481 Amgen-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 336,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 172,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,21 Prozent erhöht.

Amgen wurde am Markt mit 180,86 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at