Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Caterpillar-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 233,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,907 Caterpillar-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 843,30 USD, da sich der Wert einer Caterpillar-Aktie am 11.12.2025 auf 625,61 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 168,43 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Caterpillar eine Börsenbewertung in Höhe von 288,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at