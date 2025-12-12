Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 12.12.2025 16:04:07

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Caterpillar-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 233,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,907 Caterpillar-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 843,30 USD, da sich der Wert einer Caterpillar-Aktie am 11.12.2025 auf 625,61 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 168,43 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Caterpillar eine Börsenbewertung in Höhe von 288,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten