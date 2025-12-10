Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,49 Prozent fester bei 47 791,66 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,246 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,345 Prozent auf 47 724,52 Punkte an der Kurstafel, nach 47 560,29 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47 462,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 47 819,74 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,375 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47 368,63 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, stand der Dow Jones bei 45 490,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 44 247,83 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,74 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 2,81 Prozent auf 65,11 USD), American Express (+ 2,01 Prozent auf 371,22 USD), Johnson Johnson (+ 1,95 Prozent auf 203,86 USD), JPMorgan Chase (+ 1,93 Prozent auf 306,31 USD) und Caterpillar (+ 1,58 Prozent auf 603,73 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Microsoft (-2,37 Prozent auf 480,35 USD), NVIDIA (-1,47 Prozent auf 182,26 USD), Home Depot (-1,25 Prozent auf 297,15 EUR), McDonalds (-0,62 Prozent auf 308,85 USD) und Verizon (-0,59 Prozent auf 39,91 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 709 751 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,872 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,82 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

