12.12.2025 18:02:34
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Abschläge
Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,57 Prozent leichter bei 48 424,01 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,030 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,28 Prozent auf 48 082,90 Punkte an der Kurstafel, nach 48 704,01 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 48 886,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 48 334,10 Einheiten.
Dow Jones-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,943 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 12.11.2025, einen Wert von 48 254,82 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 45 834,22 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 43 914,12 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 14,23 Prozent. Bei 48 886,86 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit McDonalds (+ 1,82 Prozent auf 315,34 USD), Boeing (+ 1,61 Prozent auf 203,95 USD), UnitedHealth (+ 1,49) Prozent auf 341,74 USD), Procter Gamble (+ 1,44 Prozent auf 142,78 USD) und Verizon (+ 1,34 Prozent auf 40,76 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Caterpillar (-4,02 Prozent auf 600,46 USD), NVIDIA (-2,84 Prozent auf 175,80 USD), IBM (-2,04 Prozent auf 304,40 USD), Amazon (-2,02 Prozent auf 225,64 USD) und Goldman Sachs (-1,48 Prozent auf 897,53 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 18 883 449 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,803 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus
Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent bei der Verizon-Aktie an.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|193,12
|-1,30%
|Boeing Co.
|172,90
|1,24%
|Caterpillar Inc.
|509,00
|-1,93%
|Cisco Inc.
|67,40
|0,15%
|Goldman Sachs
|767,60
|-0,27%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|260,10
|-1,44%
|McDonald's Corp.
|268,25
|1,59%
|NVIDIA Corp.
|151,12
|-1,40%
|Procter & Gamble Co.
|121,24
|1,03%
|UnitedHealth Inc.
|288,10
|0,44%
|Verizon Inc.
|34,65
|1,20%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|48 446,00
|-0,53%
