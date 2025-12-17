Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in JPMorgan Chase-Aktien gewesen.

Das JPMorgan Chase-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das JPMorgan Chase-Papier letztlich bei 129,29 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die JPMorgan Chase-Aktie investiert, befänden sich nun 0,773 JPMorgan Chase-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 244,06 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Anteils am 16.12.2025 auf 315,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 144,06 Prozent gesteigert.

Am Markt war JPMorgan Chase jüngst 873,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at