Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Performance unter der Lupe
|
26.11.2025 16:04:10
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Travelers-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Travelers-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 188,91 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 52,935 Travelers-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Travelers-Papiers auf 293,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 547,09 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 55,47 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Travelers eine Marktkapitalisierung von 64,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
