Travelers Aktie

Travelers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Frühe Anlage 03.12.2025 16:04:20

Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Travelers-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 135,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,740 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.12.2025 213,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 288,52 USD belief. Damit wäre die Investition 113,58 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Travelers eine Börsenbewertung in Höhe von 64,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

