Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Frühe Anlage
|
03.12.2025 16:04:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Travelers-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 135,09 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,740 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.12.2025 213,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 288,52 USD belief. Damit wäre die Investition 113,58 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Travelers eine Börsenbewertung in Höhe von 64,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
