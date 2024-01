Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Travelers-Aktien verdienen können.

Am 03.01.2019 wurde die Travelers-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 115,26 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,868 Travelers-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 191,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 166,08 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 66,08 Prozent erhöht.

Travelers war somit zuletzt am Markt 43,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at