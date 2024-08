Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Visa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Visa-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Visa-Anteile betrug an diesem Tag 241,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Visa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,414 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 106,94 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 06.08.2024 auf 258,26 USD belief. Damit wäre die Investition um 6,94 Prozent gestiegen.

Visa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 506,84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at