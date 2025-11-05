3M Aktie

3M-Investition im Blick 05.11.2025 16:05:15

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen 3M-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades 3M-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 136,66 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 73,177 3M-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 751,47 USD, da sich der Wert eines 3M-Anteils am 04.11.2025 auf 160,59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,51 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von 3M belief sich jüngst auf 86,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

